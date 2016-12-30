Galatasaray taraftarına büyük övgü!

THY Euroleague‘in ilk yarısının son maçında temsilcimiz Galatasaray Odeabank, Brose Bamberg‘i Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ağırlayacak. Bamberg’te coach Andrea Trinchieri ve Patrick Heckmann maçtan önce açıklamalarda bulundu. İki isimin de odak noktası Galatasaray taraftarıydı.

“Mola almak bile zor, hiçbir şey duyamıyorsunuz”

Galatasaray taraftarına yoğun övgülerde bulunan İtalyan coach “Galatasaray bireysel yeteneklerle dolu bir takım. Muhteşem bir gelenekleri var. Milyonlarca taraftarı olan bir güçler. Orada oynamak inanılmaz zor oluyor. Bütün Euroleague’in en zor salonu Abdi İpekçi. Molada bile her şeyin çok zor olacağına inanıyorum çünkü hiçbir şey duyamıyorsunuz.” derken maç için “Salonun bu durumu nedneiyle iletişim gücümüzü yükseltmeliyiz. Cesur oynamalı ve inanılmaz zor bir maç beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Takımını ileri iten bir taraftara sahipler”

Alman ekibinin 24 yaşındaki oyuncusu Patrick Heckmann ise “Çok gürültülü bir taraftar bekliyoruz. Galatasaray takımını ileri iten yoğun bir taraftar kitlesine sahip. Çok iyi bir mücadele olacak. Onlarla neredeyse eşit durumdayız, kazanmak çok önemli olacak.” şeklinde konuştu.

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