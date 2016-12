Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Olimpiakos maçının ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.



Rakibin mücadeleye agresif bir şekilde başladığını ifade eden Obradovic, “İlk olarak Olimpiakos’u tebrik ediyorum çünkü maçı kazanmayı hak ettiler. Hem savunma hem de hücum olarak çok agresif bir giriş yaptılar. Ancak özellikle savunmada çok agresiftiler. Daha enerjik ve daha istekli oynadılar; bizden daha hızlılardı. Bu da ilk yarıdaki skoru ortaya çıkardı. İlk yarı sonunda istatistik kağıdına baktığımızda inanılmaz bir tablo vardı. Jan Vesely dışındaki tüm oyuncular 3/24 saha içi isabet oranı yakalamıştı. Bu seyirde de skor normaldi” ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda gösterilen mücadelenin olumlu olduğuna değinen Obradovic, maçın devamına ilişkin ise, “İkinci yarıda uyanıp geri dönmeye çalıştık. Pozitif olan, 18 sayıdan geri dönmemizdi ve en kritik bölümde, bitime yaklaşık 1:30 kala fark dört sayıyken, Ali Muhammed’in normalde isabet bulabileceği bir üçlüğü kaçırdı. Son bir dakikada da fark dört sayıdan tekrar dokuza çıktı, bunun da neden olduğunu sorgulamalıyız. Her zaman maçlardan negatif ve pozitif sonuçlar çıkarırsınız. Bugün oynadığınız gibi oynadığınızda sorumluluk her zaman koçundur. Takımımızla ilgili her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü reaksiyon gösterip maçın yalnızca 5-6 dakikasını oynamak yeterli değil. İyi olan, önümüzde çok maç var ve nasıl olacağını göreceğiz” dedi.



Obradovic, Yunan basın mensuplarından maça ilişkin gelen bir soruya da, “Maça Olimpiakos’un çok agresif gireceğini biliyorduk. Her idmanda ve toplantıda bunu oyuncularıma anlatmaya çalıştım ama reaksiyon gördüğünüz gibiydi. Bazı oyuncularımız, maçın kaybedilmesine rağmen reaksiyon gösteriyorlar. Bazılarını değiştirmek ise mümkün değil. Bu nedenle durumumuz ve takımımızla ilgili detaylı olarak düşünmeli ve kararlar almalıyız. Bugün Olimpiakos iki önemli oyuncudan (Printezis ve Agravanis) yoksun oynadı. Ancak savaştılar, benim takımımla ilgili sorunum da buydu. Biz ise, bir hazırlık maçına gelmiş gibiydik. Olimpiakos’u kutluyorum. Kendileri için çok önemli bir maçı kazandılar” sözleriyle yanıt verdi.