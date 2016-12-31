Barcelona'yı salladı ama yıkamadı

Euroleague 15. haftada Darüşşafaka Doğuş, İspanya deplasmanında Barcelona’yla karşı karşıya geldi. Son 3 maçında rakiplerine üstünlük kuran Darüşşafaka Doğuş, bugünde son ana kadar kovaladığı maçtan 81-77 mağlup ayrıldı.



Ante Tomic 16 sayı ile Barcelona'nın en skorer oyuncusu olurken James Anderson 21 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Wilbekin, 19 sayı ile James Anderson iel birlikte en çok katkıyı veren oyuncu olsa da mağlubiyete engel olamadılar.