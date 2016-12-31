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İlk maçında vasatı aşamadı

Tarih31 Aralık 2016 , 15:33

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İlk maçında vasatı aşamadı

Galatasaray Odeabank'ın yeni transferi Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo, ilk maçında takımına faydalı olamadı. Sarı-kırmızılı ekip Alman Bamberg takımına 90-75 mağlup olurken, etkisiz bir görüntüdeydi.

İşte Bruno Fitipaldo'nun istatistikleri:

10 dakika süre alan Fitipaldo, hiç saha içi isabet bulamayarak mücadeleyi, 0 sayı, 2 asist, 1 top kaybı ile tamamladı.

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