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''Korkmuyoruz ama İstanbul'daki saldırılar...''
02 Ocak 2017 , 20:25
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İstanbul’un ünlü gece kulübü Reina’ya yılbaşı gecesi yapılan ve 39 masum insanın kurbanı olduğu terörist saldırı sonrası Real Madrid’in Başantrenörü Pablo Laso’ya konuyla ilgili hisleri ve düşünceleri soruldu. İstanbul’da bir gün oynama ihtimalinin aklına neler getirdiğini İspanyol basketbol adamı şöyle anlattı:
“Buradan İstanbul’a artık daha az insan gidiyor. Kapalı Çarşı’ya ben hiç gitmedim ama içimizden bazıları bulunmuş. Tabii ki çok tedirginiz. Ama oradayken korku içinde hissettiğimiz hiç olmadı. Genelde İstanbul’da 48 saat kalıyoruz ve zamanımız ya otelde ya yolda ya da antrenmanda geçiyor. Orada yaşamıyoruz ama saldırılar gerçekten ürkütücü.”
Real Madrid; Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş ve Anadolu Efes’e karşı deplasmanda oynadı. Blancos, Mart ayının başında Abdi İpekçi’de Galatasaray’ın misafiri olacak
Laso sözlerini “Daha en az bir kere İstanbul’a gitmek zorundayız. Çoğu zaman arkadaşlarımız ve yakınlarımız bizden daha endişeli oluyor” sözleriyle o maça vurgu yaparak tamamladı.
(eurohoops)
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