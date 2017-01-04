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Anadolu Efes - Galatasaray OB maçı hangi gün hangi kanalda?
04 Ocak 2017 , 16:52
THY Euroleague’in 16. haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, LigTV 2'den naklen yayınlanacak.
Ligde çıktığı maçlardan 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes 9. sırada yer alırken, 4 maçını kazanıp, 11'ini kaybeden Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 86-76'lık skorla kazandı.
Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında Avrupa kupalarında geride kalan 3 maçın 2'si lacivert-beyazlıların, biri de sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.
Basketdergisi
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