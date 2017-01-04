Anadolu Efes - Galatasaray OB maçı hangi gün hangi kanalda?

THY Euroleague’in 16. haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, LigTV 2'den naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı maçlardan 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes 9. sırada yer alırken, 4 maçını kazanıp, 11'ini kaybeden Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 86-76'lık skorla kazandı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında Avrupa kupalarında geride kalan 3 maçın 2'si lacivert-beyazlıların, biri de sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.

Basketdergisi