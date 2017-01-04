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CSKA'da İstanbul endişesi
04 Ocak 2017 , 17:01
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CSKA Moskova'nın başkanı Andrey Vatutin, İstanbul'da yaşanan olaylar sonrasında Final Four için endişeli olduğunu söyledi.
Russia Today'e konuşan Vatutin, 'Bu konuyu Bertomeu ile Aralık ayının ortasında konuştum. Bana organizatörlerin Final Four'daki güvenliği garanti ettiğini söyledi. Ancak mevcut durumlarda bir garanti vermek mümkün mü? Bu sorunun yanıtını ancak yaşam verebilir. Neler olacak göreceğiz. Durum endişe verici. Sadece bir Euroleague takımı olarak değil, tarihi kentin yaşayanları ve misafierlerin hayatı için endişeliyiz' dedi.
Basketdergisi
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