- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Daçka, İsrail deplasmanında!
04 Ocak 2017 , 10:22
Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX takımına konuk olacak.
Maccabi FOX ile Darüşşafaka Doğuş arasında Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.05'te başlayacak ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde 8 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, 7 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet elde eden yeşil-siyahlılar, bu süreçte Real Madrid ve Fenerbahçe gibi favoriler arasında gösterilen takımlara karşı kazanmayı bilirken son karşılaşmasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 81-77 yenildi.
Ev sahibi Maccabi FOX'un ise ligde 5 galibiyeti bulunuyor. Rakiplerine karşı 10 karşılaşmadan yenik ayrılan İsrail temsilcisi, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Doğuş ile Maccabi FOX arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi yeşil-siyahlılar 86-84 kazanmıştı.
YORUM EKLE
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar