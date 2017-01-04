Daçka, İsrail deplasmanında!

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX takımına konuk olacak.

Maccabi FOX ile Darüşşafaka Doğuş arasında Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.05'te başlayacak ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 8 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, 7 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet elde eden yeşil-siyahlılar, bu süreçte Real Madrid ve Fenerbahçe gibi favoriler arasında gösterilen takımlara karşı kazanmayı bilirken son karşılaşmasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 81-77 yenildi.

Ev sahibi Maccabi FOX'un ise ligde 5 galibiyeti bulunuyor. Rakiplerine karşı 10 karşılaşmadan yenik ayrılan İsrail temsilcisi, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Doğuş ile Maccabi FOX arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi yeşil-siyahlılar 86-84 kazanmıştı.