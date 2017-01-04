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Fener'in rakibinde iki eksik var
04 Ocak 2017 , 17:16
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THY Euroleague’de Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği EA7 Milano bu önemli karşılaşmada Rakim Sanders ve Bruno Cerella gibi iki oyuncusundan faydalanamayacak.
Baş parmağından ameliyat geçiren Bruno Cerella ile Zalgiris Kaunas maçına sakatlanan ve de 1 ay forma giyemeyeği açıklanan Rakim Sanders Sarı-Lacivertli ekibe karşı yeralmayacak.
Bu arada EA7 Milano’da, Galatasaray Odeabank maçında sakatlanan ve de son iki haftada Barcelona Lassa ve Zalgiris Kaunas karşılaşmalarında oynamayan Krunoslav Simon ‘ın iyileştiği ve de Fenerbahçe’ye karşı mücadele edebileceği öğrenildi.
1985 doğumlu ve 1.97 boyundaki Hırvat oyuncu, 13 maçta (ort 28.4 dak), 9.8 sayı, 3.5 ribaunt, 3.6 asist, 1.2 top çalma, 1.8 top kaybı ortalama ile mücadele ediyordu.
basketball.com.tr
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