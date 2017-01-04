Partizan'dan Euroleague tepkisi!

Partizan Kulübü’nün Sportif Direktörü Dragan Todoric, Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu‘ya kendilerine adil bir tutum izlememekle suçladı.

Todoric, 13 yıl üst üste düzenli bir katılım gösterdikleri Euroleague’de bir gün mutlaka dönüş yapacaklarını belirterek, ”Euroleague, Partizan’ın dışarıda kalması pahasına her şeyi (Katsayılar, A Lisanlar) yaptı. Belki Kızılyıldız favori ama biz bu yıl büyük bir sürpriz yaparak niye Eurolegue’de olmayalım? Ama başaramazsak da mutlaka Eurocup’da olacağız. 2018 Final Four’unun Belgrad’da olacak olması bizim için büyük bir sürpriz değil’‘ dedi.

Gelişmelerden son derece rahatsız olduklarını dile getiren Partizan Sportif Direktörü Dragan Todoric, ”Bizim hiçbir zaman 3.5 milyon avro’yu aşan bir bütçemiz yoktu ama 2010’da Paris’deki Final Four’daydık. Muhtemelen böyle bir kulüp onlar açısından pek kabul edilebilir gibi değildi’‘ şeklinde görüşlerini özetledi.

Kendilerinin bu sezon başında Eurocup’da oynamak istediklerini belirten Todoric, şunları kaydetti: ‘‘Bize yönelik baskılar gün geçtikçe güçlendi ama biz sonuna kadar direndik. ‘Eurocup’da oynayacağız ya da başka bir kupada yer almayacağız’ şeklinde karar aldık. Ancak baskıların ardından FIBA’nın Şampiyonlar Ligi’nde yer almak zorunda kaldık.”

Hatırlanacağı gibi FIBA ve Sırbistan Basketbol Federasyonu’nun “uyarılarına” rağmen Eurocup’ta mücadele edeceğini açıklayan Partizan’a, transfer ettikleri oyuncular için lisans verilmemiş ve Sırp kulübü bu gelişme üzerine Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek zorunda kalmıştık.

Partizan olarak en pahalı oyuncularına ayda 10 bin euro ücret ödediklerini söyleyen Dragan Todoric, ‘‘Biz daha fazla ödeme yapmak konumda değiliz ama bu para ile şimdi herhangi bir fark yaratacağına inandığımız oyuncuları buraya getirmemiz pek mümkün değil. Bazı menajerlerle konuştum ve bu rakamları ödeyemeyiz dedim”’ şeklinde ifade etti.

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