THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, Real Madrid mağlubiyetinin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "Geçen maçtan bu yana değişmiş bir Galatasaray Odeabank'a karşı oynadık. Bugün çok efor sarf ettiler. Real Madrid'e kaybettikten sonra bu mücadele bizim için çok önemliydi. Maçın kırılma noktalarına geldik ama kıramadık. Bu tarz maçlar genelde stresli olabiliyor. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyorsak daha iyi bir şekilde oynayıp daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.