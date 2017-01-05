Ergin Ataman: Kazanarak Başlamak İstiyoruz

THY EuroLeague’de Anadolu Efes ile karşılaşacak Galatasaray Odeabank’ta coach Ergin Ataman maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Odeabank’ta coach Ataman, “EuroLeague’in ikinci yarısı başlıyor. Kazanarak başlamak istiyoruz. Sakat oyuncularımız düzeldi. Anadolu Efes çok güçlü ve birçok atletik oyuncuya sahip. Final Four için kurulan bir takım. Ancak biz de normal sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz” diye konuştu.

Sarı Kırmızılıların Uruguaylı oyuncusu Bruno Fitipaldo ise, “Zorlu bir karşılaşma olacak çünkü Anadolu Efes büyük bir takım. Bu yüzden son topa kadar oyunun içinde olmalıyız. Buna odaklanıyoruz ve son karşılaşmadan daha iyi olacağız” açıklamalarında bulundu.

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