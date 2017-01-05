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Sinan Güler'den kariyer rekoru
05 Ocak 2017 , 23:54
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Turkish Airlines Euroleague’de Galatasaray Odeabank, deplasmanda Anadolu Efes’e kaybederken, Sinan Güler yine takımını ayakta tutmaya çalışan isim oldu.
Maça kenardan gelen Sinan Güler, özellikle takımının yorulduğu ikinci yarıda hücumda sorumluluk alırken, attığı sayılarla takımını maç içerisinde tutmaya çalışsa da kötü savunma performansına tek başına engel olamadı.
Bu sezon birçok kariyer rekorunu kıran Sinan, bu maçta da attığı 20 sayıyla Euroleague kariyerinde kariyer rekoru kırdı. 31 dakika sahada kalan Sinan, 4-6 üçlük isabetle oynarken, ikilik sayılık atışlarda ise yine 4-6 ile oynadı.
Kariyerinde ilk kez Euroleague’de bir maçta 20 sayı atan Sinan, daha önce en fazla 18 sayı atmıştı.
Eurohoops
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