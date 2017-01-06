Fenerbahçe - Milano maçına damga vuran an!

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk etti. Maçta önemli ve dikkat çeken bir detay gözden kaçmadı.

Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe taraftarları İzmir Marşı'nı söyleyerek stadı adeta inletti. Taraftarlar uzun süre, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa..." nidalarıyla dakikalarca hep bir ağızdan marşa eşlik etti.

ŞEHİT POLİSİ UNUTMADILAR

Fenerbahçe taraftarı maç öncesi duygulandıran bir çalışma yaptı. Taraftarlar, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit olan Fethi Sekin'in fotoğrafını tribünlerde kaldırdı.

(Hürriyet)