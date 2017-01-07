Yunan derbisinde gülen Olympiakos oldu

THY EuroLeague 16. Haftanın dev maçında Olympiacos, evinde ezeli rakibi Panathinaikos’u ağırladı. Sürekli üstünlüğün el değiştirdiği karşılaşmada gülen taraf 77-69’luk skorla ev sahibi Olympiakos oldu.

Karşılaşmanın ilk bölümünde savunmalar öne çıktı. Rakibine oranla bir adım öne çıkan Pana, ilk 3 dakikayı 4-0 önde tamamladı. Printezis ve Khem Birch ile serbest atışlardan sayılar bulan Olympiakos, ilk 4 dakikada saha içi isabeti bulamadı. Khem Birch’le pota altından bir basket bulan ev sahibi, speriyodun bitimine 5 dakika kala skoru eşitledi (5-5). Birch ile bir basket daha üreten Kırmızı-Beyazlılar karşılaşmada üstünlüğü ele aldı (7-5). Kaçan karşılıklı basketlerin ardından bir kez daha sahneye Khem Birch çıktı ve bulduğu 2 isabetle farkı 6 sayıya çıkardı (11-5). Bu bölüme kadar 4’te 4 ile oynayan ABD’li forvet, periyodun bitimine 3 dakika kala 9 sayıyla farkı yaratan oyuncu oldu. Konuk ekip, seriye Mike James’in orta mesafe isabetiyle son verdi (11-7). Ev sahibi ekip ise serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı terar açtı (15-7). Karşılıklı basketlerin ardından ilk periyot 17-11 Olympiakos üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyot da ilki gibi kaçan şutlarla başladı. Karşılıklı basketlerin ardından ilk 2 dakikalık bölüm 21-16’lık Olympiakos üstünlüğüyle tamamlandı. Panathinaikos’ta K.C Rivers, üst üste basketlerle farkı kapatan isim oldu. Panathinaikos, 12-5’lik seriyle farkı 1 sayıya indirdi (24-23). Ancak ev sahibi ekip Papanikolaou’nun 6 sayılık katkısıyla farkı 7 sayıya çıkardı (30-23). Devrenin son 3.5 dakikasına 33-28’lik Olympiakos üstünlüğüyle geçildi. Mike James ve Chris Singleton’ın basketleriyle fark 2 sayıya indi (34-32). Printezis’in basketine Mike James ile cevap veren konuk ekip farkı 1 sayıya indirdi ve Olympiakos soyunma odasına 38-37 önde gitti.

İkinci periyotta ilk basket KC Rivers’tan geldi ve konuk ekip öne geçti (39-38). Karşılıklı basketlerin ardından karşılaşmaya 43-43’lük eşitlik geldi. Mike James’in üçlüğüyle Panathinaikos tekrar öne geçti (46-43). Olympiakos’ta maç boyunca sessiz kalan Vassilis Spanoulis, bu bölümde bulduğu basketlerle takımını ayakta tuttu. Periyodun bitimine 5 dakika kala Panathinaikos, 46-45’lik üstünlüğünü korudu. Ev sahibi ekip Papapetrou ve Matt Lojeski’nin basketleriyle üstünlüğü geri aldı (52-48). Erick Green ile bir de üçlük bulan ev sahibi ekip skoru 55-48’e çekti. Son saniyede Mike James ile basket bulan Pana, farkı 5’e indirdi ve son periyoda 55-50 Olympiakos üstünlüğüyle girildi.

Son periyot, Erick Green ve James Feldeine’in karşılıklı basketleriyle başladı. Olympiakos, Patric Young’ın isabetinin ardından ilk 2 dakikayı 59-53 önde geçti. Seriyi 7-0’a çıkaran Olympiakos, farkı 11 sayıya kadar yükseltti (64-53). Feldeine, Rivers ve James ile üst üste basketler bulan Panathinaikos se farkı kapatma çabalarını sütdürdü (65-59). Chris Singleton’ın üçlüğünün ardından mücadelede normal sürenin son 5 dakikasına 65-62 ev sahibinin üstünlüğüyle geçildi. Bu bölümde devreye girerek üst üste iki üçlük isabeti bulan Ioannis Papapetrou, farkı 9 sayıya çıkardı (71-62). Spanoulis ve Papapetrou ile basketlerine devam eden Kırmızı-Beyazlılar, farkı 11 sayıya kadar çıkardı (75-64). Chris Singleton ile üst üste 2 basket bulan konuk ekip, farkı son 1 dakika kala 8 sayıya indirdi (77-69). Savunmada rakibine geçit vermeyen Olympiakos, sahadan 77-69’luk skora galip ayrılmayı başardı.

(basketball.com.tr)