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Efes'te gündem Omic-Bilan takası
10 Ocak 2017 , 20:35
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Alen Omic’in İstanbul’daki günleri artık sayılı. Anadolu Efes onu değiştirmek istiyor ve şu sıralar Cedevita Zagreb’le temas halindeler. Lacivert beyazlılar, Omic’i Zagreb’e yollayıp karşılığında Sloven pivot Miro Bilan’ı almak istiyor.
Ancak şu ana kadar Cedevita Zagreb, aynı zamanda Hırvat pasaportu olan en iyi oyuncularıdan biriyle yollarını ayırmak istemiyor. Ama Anadolu Efes yine de hem Omic’i hem de bir miktar buy out ücretini Hırvat şampiyonuna önererek bu takası gerçekleştirmeye çalışıyor.
Anadolu Efes için bir başka opsiyon ise Trabzonspor’da forma giyen Kenny Kadji. Ancak Trabzonspor’un bir başka uzunu Julian Wright’ın da Barcelona’yla görüşmesinden dolayı bu konuda henüz kesinleşen bir durum yok. Kadji, eğer anlaşma sağlanırsa hem EuroLeague’de hem de Türkiye Ligi’nde hemen Efes forması giyebilecek. Kadji, bordo mavili ekiple bu sezon 13.7 sayı, 5.6 ribaunt ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.
Omic içinse Gigantes’in haberine göre Unicaja Malaga’ya gitme durumu da mevcut ama eğer Anadolu Efes’ten ayrılırsa kendisi için başka opsiyonlar da bulunuyor.
Eurohoops
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