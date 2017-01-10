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İşte Euroleague'de güncel şampiyonluk oranları
10 Ocak 2017 , 00:14
Turkish Airlines Euroleague'de 2016-2017 sezonunun şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte İddaa'nın açıkladığı son oranlar:
* CSKA - 2.45
* Fenerbahçe - 3.20
* Real Madrid - 3.65
* Olympiakos - 10.00
* Panathinaikos - 14.00
* Darüşşafaka Doğuş - 19.00
* Anadolu Efes - 30.00
* Galatasaray Odeabank - 500.00
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