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İşte Euroleague'de güncel şampiyonluk oranları

Tarih10 Ocak 2017 , 00:14

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İşte Euroleague'de güncel şampiyonluk oranları

Turkish Airlines Euroleague'de 2016-2017 sezonunun şampiyonluk oranları güncellendi.

İşte İddaa'nın açıkladığı son oranlar:

* CSKA - 2.45

* Fenerbahçe - 3.20

* Real Madrid - 3.65

* Olympiakos - 10.00

* Panathinaikos - 14.00

* Darüşşafaka Doğuş - 19.00

* Anadolu Efes - 30.00

* Galatasaray Odeabank - 500.00

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