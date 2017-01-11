- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Daçka, Baskonia'yı konuk ediyor!
11 Ocak 2017 , 10:23
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.
Ligde sekizer galibiyet ve mağlubiyeti olan Darüşşafaka Doğuş, averajla 8. sırada bulunuyor. Çıktığı maçların 11'ini kazanıp, 5'ini kaybeden Baskonia ise averajla 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı İspanyol ekibi, evinde 73-52'lik skorla kazanmıştı.
YORUM EKLE
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar