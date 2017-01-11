Dev maçın biletleri satışta

Turkish Airlines Euroleague 18. hafta mücadelesinde Ülker Arena'da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe - Panathinaikos mücadelesi için biletler satışa çıkıyor. Sarı lacivertli kulübün web sitesinden yapılan açıklamaya göre 10 Ocak Salı günü kongre üyeleri, taraftar kart sahipleri ve Fenercell'liler için satışa çıkacak biletler 11 Ocak Çarşamba günü genel satışa sunulacak.

Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları ise şöyle:

Saha içi G sırası: 975 TL (yemek dahil - kombine dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 875 TL (yemek dahil)

Saha içi C-F-J sıraları 825 TL (yemek dahil)

345 (Açık Loca): 275 TL (yemek dahil)

Kat 1 – 198 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 2 – 132 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 3 – 99 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 4 – 88 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 5 – 66 TL

Kat 6 – 55 TL

Kat 7 – 49,5 TL

Basketdergisi