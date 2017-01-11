Euroleague takımlarının taraftar performansı!

THY Euroleague’de değişen formatla beraber heyecan kuşkusuz daha da arttı. Bu sayede her takım birbiriyle maç yaparken bu da en çok seyircilere yaradı. Biz de Euroleague’de hangi takımın seyircisi maçlara daha çok ilgi göstermiş, hangi takım dış sahada daha çok ilgi görmüş ve temsilcilerimiz ne durumda sizler için derledik.

İç Sahada Saski Baskonia Lider

İç saha seyirci ortalamaları baz alındığı Saski Baskonia tüm takımları geçmiş durumda. Fernando Buesa Arena’daki maçlarını 11,847.88 ortalamayla oynayan Bask temsilcisi bu sezonki başarılı performansını kuşkusuz salonu dolduran seyircisine bağlı. İkinci sırada yer alan takım ise Avrupa’nın en ateşli taraftar gruplarından birine sahip olan Kızılyıldız. Kombank Arena’da oynadığı maçlarda seyircisinin desteğiyle sahayı rakibine dar eden Kızılyıldız, maçlarını 11,604.63 ortalamayla oynuyor. Bu sezon kötü bir sezon geçirmesine karşı Avrupa basketbolunun en köklü kulüplerinden biri olan ve 5 Euroleague şampiyonluğu bulunan Maccabi FOX Tel Aviv, iç saha seyirci ortalaması sıralamasında 3. sırada bulunuyor. İsrail ekibi geçmişteki günlerini mumla arasa da Nokia Arena’yı dolduran 11,060 seyirci takımına hakkettiği desteği sunuyor.

İç Saha Seyirci Ortamasında Takımlarımız Ne Durumda?

Fenerbahçe Taraftarı Takımını Sahipleniyor

Takımın başına Zeljko Obradovic‘in gelişiyle her sene üzerine koyan Fenerbahçe düzenli bir seyirci kitlesi oluşturmuş durumda. Ülker Arena gibi modern bir salona sahip olan sarı lacivertliler seyircisinin de büyük desteğiyle son iki sezondur Final Four’a kalma başarısı gösteriyor. Takımlarını sahiplenen Fenerbahçeliler Ülker Arena’yı doldururken; her maça ortalama 10,240.57 kişi geliyor ve bu da onları iç saha maçlarında en çok seyirci ortalamasına sahip 5. takımı yapıyor.

Galatasaray’da Hayal Kırıklığı Tribünlere de Yansıdı

A lisansına sahip olmayan Galatasaray geçtiğimiz sezon Eurocup’ı kazanarak bu sezon Euroleague’de mücadele etmeye hak kazandı. Sarı kırmızılılar, Eurocup şampiyonluğu yolunda en büyük destekçisi olan seyircisiyle iç saha maçlarında rakiplerine büyük üstünlük sağlıyordu. Ancak geçen sezonki kadronun bozulması ve yapılan yanlış transferler sarı kırmızılıların arka arkaya kötü sonuçlar almasına sebep oldu. Bu da Galatasaray’a gönül verenlerin şevkini kırmış görünüyor. Bu sezon taraftar desteğinden de yoksun kalan Galatasaray Abdi İpekçi Spor Salonu’ndaki maçlarını 5,534.89 seyirci ortalamasıyla oynayarak sıralamada 13. sırada kendine yer buldu.

Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş Standartlarını Korudu

Son 2 senedir Euroleague’e wild card ile katılmaya hak kazanan ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Darüşşafaka Doğuş hatrı sayılır bir seyirci kitlesi oluşturmuş durumda. Maçlarını 5 bin 240 kapasiteli Volskswagen Arena’da oynayan Daçka’nın maçlarına 4,557.86 seyirci gelirken bu ortalama onların 14. sırada yer almasını sağladı. Fenerbahçe ile birlikte Euroleague’de A lisansına sahip olan diğer temsilcimiz Anadolu Efes yıllardır kemikleşmiş bir taraftar grubuna sahip. Onlar da Galatasaray gibi maçlarını Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynarken, lacivert beyazlılar 4557.86 seyirci ortalamasıyla 15. sırada yer aldı.

Avrupa Obradovic’in Öğrencilerini İzlemek İstiyor

Dış saha seyirci istatistiklerine baktığımızda maçlarını en çok seyircinin önünde oynayan takım Barcelona Lassa. Kadrosunda Tyrese Rice, Juan Carlos Navarro ve Ante Tomic gibi yıldız isimleri bulunan Katalanların dış sahadaki maçlarını ortalama 11,082.25 kişi takip ediyor. Yazının başında belirttiğimiz gibi Obradovic’in gelişiyle Avrupa’nın sayılı takımlarından biri konumuna gelen ve son 2 sezondur Final Four’a kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa’nın en çok ilgi gören takımları sıralamasında 2. durumda. Fenerbahçe’nin dış sahada oynadığı maçlara ortalama 10,606.25 seyirci geliyor. Tabii burada Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın da hakkını vermemiz gerek. Euroleague’de 3 şampiyonluğu bulunan ve kadrosunda Avrupa basketbolunun yaşayan efsanelerinden Vassilis Spanoulis‘u bulunduran Olympiakos 9,613.71 ile 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Anadolu Efes ve Darüşşafaka’nın Dış Saha Maçlarına Talep Daha Fazla

Galatasaray iç sahada 5,534.89 seyirci önünde oynarken dış sahada 8,195.00, Anadolu Efes iç sahada 4,387.43 seyirciye oynarken dış sahada 8,226.00 ve Darüşşafaka Doğuş evinde 4557.86 seyirciye oynarken dış sahada 6,583.00 seyirciye oynuyor. Bu da takımlarımızın dış sahadaki maçlarını daha dolu salonlarda oynadığını gösteriyor.

İÇ SAHA DIŞ SAHA Saski Baskonia 11.847,88 Barcelona 11082.25 Kızılyıldız 11.604,63 Fenerbahçe 10606.25 Maccabi Tel-Aviv 11.060,00 Olympiakos 9.613,71 Zalgiris Kaunas 10.382,00 CSKA Moskova 9.531,75 Fenerbahçe 10.240,57 Saski Baskonia 9.276,86 Panathinaikos 10.195,63 Real Madrid 8.868,75 EA7 Milano 10.182,00 Maccabi Tel-Aviv 8.264,13 Real Madrid 9.784,29 Anadolu Efes 8.226,00 CSKA Moskova 8.686,43 Galatasaray Odeabank 8.195,00 Olympiakos 8.497,13 Unics Kazan 7.689,43 Brose Bamberg 6.453,71 Zalgiris Kaunas 7.634,75 Barcelona 5.740,14 Brose Bamberg 7.440,50 Galatasaray Odeabank 5.534,89 Panathinaikos 7.276,29 Darüşşafaka Doğuş 4.557,86 Darüşşafaka Doğuş 6.583,00 Anadolu Efes 4.387,43 EA7 Milano 6.203,71 Unics Kazan 3.848,38 Kızılyıldız 6.111,00

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