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Fenerabhçe, Kızılyıldız deplasmanında!
11 Ocak 2017 , 10:22
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS ile deplasmanda karşılaşacak.
THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 16 maçında 10 galibiyet, 6 yenilgi alan ve 5. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız MTS deplasmanında kazanarak yeniden üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.
Geride kalan müsabakalarında 8 galibiyet ve 8 yenilgi alan Sırbistan temsilcisi ise 7. durumda bulunuyor.
Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.
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