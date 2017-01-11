"Final Four İstanbul'da olacak!"

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Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, Trinidad Alfonso adlı kurumun düzenlediği "Empren Esport" adlı ödül töreninde, bu seneki Final Four hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Final Four'un, daha önce açıkladıkları gibi İstanbul'da yapılacağını belirten Bertomeu, Türk hükümetiyle özel bir güvenlik planı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Jordi Bertomeu, " Bu sezon, geçen sezon Berlin'de yapılan Final Four'dan daha çok güvenlik önlemi alınacağı aşikar ancak bu tür terör olayları dünyanın her yerinde olabiliyor, sadece İstanbul'da değil. Geçen sezon Euro Cup finalinden 3 ay önce de Fransa'da terör olayları oldu ama finalin yeri değişmedi ve sonucunda da bir olay olmadı. Çünkü güvenlik yetkilileri sıkı önlem aldılar." cümleleriyle açıklamalarını noktaladı.