Kalinic: Obra bize seviye atlattı

THY Euroleague’de Kızılyıldız‘a Belgrad’da konuk olacak olan Fenerbahçe‘nin Sırp forveti Nikola Kalinic, bir dönem formasını giydiği kırmızı-beyazlıların kendisini unutmayacağını umduğunu söyledi.

Hatırlanacağı üzere ”Muhteşem 12” olarak tanımlanan Kızılyıldız takımın bir üyesi olan Kalinic, 17 yılın ardından 2015’de sezonu 3 kupa ile kapatmayı başarmıştı.

”MÜTHİŞ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ”

Aleksander Nikoliç Spor Salonu’nu dolduracak olan 7 bin’den fazla Kızılyıldız taraftarının kendisine ‘hoş geldin’ diyeceğinden şüphesi olmadığını açıklayan Kalinic, ‘‘Belki de biz o zaman neyi başardığımızın farkında bile değildik. Gerçekten harika bir şey yapmıştı” dedi.

Kızılyıldız’da coach Dejan Radonjic (1970) ‘in o dönem kurduğu sistemin hala mükemmel çalıştığını vurgulayan Kalinic, ” Herkesin ne yaptığını gördüğü ve elde edilen sonuçlarla gerçekten müthiş bir görünüm kazanan bir takımla oynayacağız. Adriyatik ABA Ligi’nde de 17’de 17 yapan, Euroleague’de ise evinde büyük zaferler yaşayan bir takım olacak karşımızda.. Ayrıca iki iki sezon önceki kırdığımız rekora son derece yakınlar” şeklinde görüş bildirdi.

Kalinic, bu sezon evinde Barcelona, Maccabi, Real Madrid ve CSKA gibi Avrupa devlerini yenen Kızılyıldız’ın bu müthiş serisini Fenerbahçe olarak durdurmayı hedeflediklerini belirtti.

”TERÖR OLAYLARINI SIRBİSTAN’DAKİ AİLEMDEN ÖĞRENDİM”

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan terör saldırılarının yaşanan yere oldukça uzak olduklarını belirten Sırp oyuncu, ”Ben bir şey olduğunu Sırbistan’daki ailem yoluyla öğrendim. Yılbaşında yaşanan olayda ise kulübe son derece yakındım. Yolda çok sayıda ambulans ve polis olduğunu görünce, birşeylerin olduğunu anladım. Kaldığım yer itibariyle kendimizi güvende hissediyorum. Zaten olmasaydı biz burada olmazdık” dedi.

Fenerbahçe ile Euroleague’de iki yıl önce yarı final, geçen sezon ise final oynadıklarının altını çizen Kalinic, ”Berlin’de Avrupa şampiyonu ünvanını kazanmamıza saniyeler varken, bunu elimizden kaçırdık. Tabii ki hepimiz bu yıl İstanbul’da düzenlenecek olan Final Four’da Euroleague’i kazanan ilk Türk kulübü olarak tarihe geçmek istiyoruz. Ama acele etmiyoruz, yavaş yavaş yürüyoruz. Sezon başında yaşanan birkaç şansızlık bizi geriye düşürse de bunun bir maraton olduğunu biliyoruz. Şimdiki önceliğimiz en iyi olabilmek ve Final Four’u hak edebilmek” şeklinde görüşlerini açıkladı.

”BEN TEO KADAR BEKLEMEK İSTEMİYORUM”

Fenerbahçe’nin çok büyük bir kulüp olduğunu, ancak Zeljko Obradovic’in coachluk görevi süresinde Avrupa’da bir dev haline geldiğini ifade eden Sırp oyuncu, ”Türkiye’ye geldiğinizde Fenerbahçe’nin büyüklüğünü öğreniyorsunuz. 30 milyondan fazla taraftarı olan, organizasyonuyla mükemmel bir kulüp. Zeljko’nun kurduğu sistem ile adeta sınıf atladık ve Avrupa’da CSKA düzeyinde bir takım olduk. Bu yıl kariyerimdeki ilk Euroleague şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Ben Teo (Milos Teodosic) kadar uzun bir süre beklemek istiyorum.‘‘ şeklinde konuştu.

Basketball.com.tr