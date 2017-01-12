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Galatasaray'ın konuğu Zalgiris!
12 Ocak 2017 , 10:56
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, Lig TV3'ten canlı yayınlanacak.
Ligde çıktığı maçlardan 4 galibiyet ve 12 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Odeabank, averajla 16. ve son sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 6'sını kazanıp, 10'unu kaybeden Zalgiris ise averajla 12. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Litvanya'da oynanan müsabakayı Zalgiris, 87-75'lik skorla kazanmıştı.
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