Ataman: ''Tehlikeli bir takımı yenmeyi başardık''

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'nın Zalgiris ekibini 87-79 yendikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, oyun kurucu Bruno Fitipaldo'nun transferinden sonra daha dengeli oynamaya başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu akşam iyi basketbol oynadık. Maçta 21 asist yaptık. Şut yüzdelerimiz gayet iyi. Bir tek ribauntlarda zaman zaman sıkıntı çektik. Buna rağmen tehlikeli bir takımı yenmeyi başardık. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Çok fazla iddiamız olduğunu söyleyemeyiz. Şu anda 5 galibiyetimiz var. Her maça kazanmak için çıkacağız. Sonunda da nereye gittiğimizi göreceğiz."

Ergin Ataman, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Bir süre daha böyle devam edeceğiz. Her yeni gelen oyuncunun bir uyum sorunu oluyor. Şu aşama bir transfer düşünmüyorum. Avrupa Ligi'nde transfer 1 Mart'ta bitiyor. Ondan önce son bir hakkımızı kullanırız. Hangi bölgeye kullanacağımız önümüzdeki maçlar belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için teklif alıp almadığına yönelik bir soru üzerine, "Hayırlısı olsun. Milli takım konusunda konuşmak istemiyorum. Aslında konuşacağım çok şey var ama bunu daha sonraya saklıyorum." diye konuştu.

Jasikevicius: "Kırılma anları Galatasaray'ın lehine sonuçlandı"

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise maçın çekişmeli geçtiğini belirterek, "İki takım da kazanabilirdi. Kırılma anları Galatasaray'ın lehine sonuçlandı. Savunmada basit hatalar yaptık. Hücumda istediğimiz gibi oynamamıza rağmen boş atışları kaçırdık. Galatasaray zor atışlardan sayı buldu. Bunun sonucunda da kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.