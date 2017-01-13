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Cimbom Euroleague'de galibiyeti hatırladı!
13 Ocak 2017 , 21:45
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini 87-79 yendi.
Galatasaray Odeabank bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Zalgiris 11. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Fitipaldo ve Pleiss ile bulduğu basketlerle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Ancak konuk ekip, Lekavicius ve Motum ile ürettiği sayılarla skoru denge getirdi ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.
İkinci periyodun ilk bölümünde sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında 8-2'lik seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 15. dakikaya girilirken durumu 25-19 yaptı. Zalgiris, Lima ve Motum'un basketleriyle farkı kapatmaya çalışırken, sarı-kırmızılı takım, Göksenin Köksal ve Sinan Güler ile sayı bulmaya devam etti ve soyunma odasına 40-34 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına Fitipaldo ve Göksenin Köksal'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Galatasaray Odeabank, 24. dakikada farkı 10 sayıya (49-39) çıkardı. Savunmada Motum ve Westermann'ı durdurmakta zorlanmasına rağmen hücumdaki etkili mücadelesini devam ettiren sarı-kırmızılı takım, son periyoda da 65-57 üstün girdi.
Son çeyreğe iyi başlayan Zalgiris, Lekavicius ve Jankunas ile bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı 1 sayıya (69-68) indirdi. Ancak daha sonra Sinan Güler'in skorer performansıyla tekrar mücadeleye ağırlığını koyan Galatasaray Odeabank, son dakikaya 82-75 öne girdi. Kalan sürede de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı takım, maçtan 87-79 galip ayrıldı.
Galatasaray Odeabank'tan Fitipaldo 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, sarı-kırmızılı takımda Pleiss 17, Sinan Güler de 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte ise Motum 18 sayıyla öne çıktı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milos Koljensic (Karadağ)
Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 21, Sinan Güler 16, Micov 11, Daye 2, Pleiss 17, Tyus 5, Diebler, Schilb 7, Göksenin Köksal 8, Ege Arar
Zalgiris: Pangos 5, Milaknis 6, Westermann 10, Jankunas 14, Javtokas 3, Motum 18, Lima 8, Lekavicius 11, Ulanovas 4, Seibutis, Kavaliauskas
1. Periyot: 17-17
Devre: 40-34
3. Periyot: 65-57
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