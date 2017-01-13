Fenerbahçe sonunu getiremedi!

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı, sahasında Fenerbahçe'yi 75-73 yendi.

Bu sonucun ardından Kızılyıldız MTS ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 7. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya Kuzmic'in boyalı alandaki sayılarıyla başlayan Kızılyıldız MTS, 2. dakikada 6-2'lik üstünlük kurdu. Fenerbahçe, Ali Muhammed ve Datome'nin basketleriyle toparlandı ve 5. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 10-9. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, Bogdanovic'in 7. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle öne geçti: 15-17. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken ev sahibi takım bitime 37 saniye kala Wolters ile skor buldu ve ilk çeyrek 23-23 eşitlikle geçildi.

Sırbistan temsilcisi, müsabakanın ikinci çeyreğine Simonovic'in serbest atıştan ürettiği üç sayıyla girdi. Karşılıklı isabetlerle geçilen bölümde Fenerbahçe, pota altında Udoh ile üst üste sayılar buldu. Datome'nin 14. dakikadaki atışıyla 34-33 öne geçen sarı-lacivertliler, 15. dakikayı da 36-33 üstün tamamladı. Savunma sertliğini arttıran Kızılyıldız MTS, Kuzmic ve Jenkins'in basketleriyle 17. dakikada yeniden eşitliği sağladı: 37-37. Thompson'un bitime 5 saniye kala bulduğu basketle ev sahibi ekip soyunma odasına 44-42 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe karşısında Jenkins ile art arda üç sayılık isabetler kaydeden ev sahibi takım, Simonovic'in 24. dakikadaki atışıyla farkı çift hanelere taşıdı: 54-44. Datome ve Bogdanovic'in art arda bulduğu dış atışlarla farkı eriten sarı-lacivertliler, çeyreğin bitimine 31 saniye kala Udoh'un isabetiyle beraberliği yakaladı: 59-59. Ev sahibi takım, Kuzmic'in atışıyla son periyoda 61-59 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğine Sloukas'ın isabetiyle giren Fenerbahçe, Kalinic'in 33. dakikadaki basketiyle yeniden öne geçti: 63-65. İki takımında savunma sertliğini arttırdığı ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın son 5 dakikasına 67-67 beraberlikle girildi. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada misafir takım, Ali Muhammed'in skorlarıyla son 2 dakikayı 71-69 önde geçti. Kızılyıldız MTS, Udoh'un basketiyle bitime 1,5 dakika kala farkı 4 sayıya (73-69) çıkartan sarı-lacivertli ekibe Kuzmic'in isabetleriyle karşılık vererek maça tutundu. Son bölümde iyi savunma yapan ev sahibi takım Jenkins'in bitime 14 saniye kala bulduğu sayılarla 75-73 öne geçti. Fenerbahçe, son hücumdan yararlanamayınca, Kızılyıldız MTS, karşılaşmadan 75-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Kızılyıldız MTS formasıyla 21 sayı kaydeden Kuzmic olurken, Simonovic galibiyete 12 sayılık katkı sağladı. Fenerbahçe'de ise Datome ve Udoh'un 16'şar sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Robert Lottermose (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya)

Kızılyıldız MTS: Jovic 8, Dangubic 5, Jenkins 14, Mitrovic 2, Kuzmic 21, Wolters 6, Lazic 3, Simonovic 12, Guduric, Bjelica 2, Thompson 2

Fenerbahçe: Sloukas 7, Ali Muhammed 7, Bogdanovic 12, Datome 16, Udoh 16, Nunnally, Vesely 7, Kalinic 8, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 23-23

Devre: 44-42

3. Periyot: 61-59