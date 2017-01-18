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Banvit yerini korudu!

Tarih18 Ocak 2017 , 11:17

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Banvit yerini korudu!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. maçında Slovenya temsilcisi Helios Suns'u sahasında 74-56 yenen Banvit, haftayı ikinci sırada kapattı.

Haftaya Fransa temsilcisi Monaco'nun 2 puan gerisinde giren Bandırma ekibi, geçen maçta aldığı yenilginin ardından galip gelerek, grupta 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Monaco ise Çek takımı Nymburk'a 76-66'lık skorla yenilerek, ikinci mağlubiyetini alsa da 24 puanla grup liderliğini sürdürdü.

Gruptaki diğer maçlarda İsrail ekibi Ironi Nahariya, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı sahasında 101-62, Alman ekibi Fraport Skyliners ise deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 64-58 yendi.

14. haftanın programı ve puan durumu

A Grubu'nun 14. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü Fraport Skyliners-Ironi Nahariya, Monaco-Aris, Bakken Bears-Banvit ve Helios Suns-Nymburk müsabakaları oynanacak.

Grupta 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  Takım O G M AS YS P
1 Monaco 13 11 2 954 853 24
2 Banvit 13 10 3 1038 942 23
3 Nymburk 13 9 4 1057 948 22
4 Aris 13 8 5 1012 912 21
5 Fraport Skyliners 13 6 7 897 919 19
6 Ironi Nahariya 13 5 8 949 954 18
7 Helios Suns 13 2 11 777 880 15
8 Bakken Bears 13 1 12 895 1171 14


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