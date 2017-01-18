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Banvit yerini korudu!
18 Ocak 2017 , 11:17
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- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
- Banvit
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. maçında Slovenya temsilcisi Helios Suns'u sahasında 74-56 yenen Banvit, haftayı ikinci sırada kapattı.
Haftaya Fransa temsilcisi Monaco'nun 2 puan gerisinde giren Bandırma ekibi, geçen maçta aldığı yenilginin ardından galip gelerek, grupta 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Monaco ise Çek takımı Nymburk'a 76-66'lık skorla yenilerek, ikinci mağlubiyetini alsa da 24 puanla grup liderliğini sürdürdü.
Gruptaki diğer maçlarda İsrail ekibi Ironi Nahariya, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı sahasında 101-62, Alman ekibi Fraport Skyliners ise deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 64-58 yendi.
14. haftanın programı ve puan durumu
A Grubu'nun 14. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü Fraport Skyliners-Ironi Nahariya, Monaco-Aris, Bakken Bears-Banvit ve Helios Suns-Nymburk müsabakaları oynanacak.
Grupta 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|P
|1
|Monaco
|13
|11
|2
|954
|853
|24
|2
|Banvit
|13
|10
|3
|1038
|942
|23
|3
|Nymburk
|13
|9
|4
|1057
|948
|22
|4
|Aris
|13
|8
|5
|1012
|912
|21
|5
|Fraport Skyliners
|13
|6
|7
|897
|919
|19
|6
|Ironi Nahariya
|13
|5
|8
|949
|954
|18
|7
|Helios Suns
|13
|2
|11
|777
|880
|15
|8
|Bakken Bears
|13
|1
|12
|895
|1171
|14
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