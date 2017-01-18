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Baskonia'ya NBA'den transfer!
18 Ocak 2017 , 17:32
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
-AJANSSPOR
Euroleague'in iddialı ekiplerinden Baskonia Vitoria Gasteiz, NBA'in başarılı takımlarından San Antonio Spurs'ün serbest bıraktığı oyun kurucu Nicolas Laprovittola'yı kadrosuna kattı.
Bu sezon NBA'de 16 maçta ortalama 10.7 dakika süre bulan 26 yaşındaki Arjantinli basketbolcu, 3.7 sayı ve 1.8 asist ortalamalarıyla oynadı.
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