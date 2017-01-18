Efes'in rakibi Barcelona!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

Barcelona Lassa ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde 17 maçta 8 galibiyet ve 9 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, 9. sırada bulunuyor. Şu ana dek 7 kez rakiplerine üstünlük sağlayan ve 10 yenilgi yaşayan Barcelona Lassa ise 12. sırada yer aldı.

Avrupa'da 574. maç

Anadolu Efes, Barcelona Lassa maçıyla Avrupa'daki 574. mücadelesine çıkacak. Lacivert-beyazlı ekibin, Avrupa kupalarındaki 573 karşılaşmasında 322 galibiyet ve 251 yenilgisi bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'ne 2001-2002 sezonundan itibaren katılan Anadolu Efes, ayrıca bu organizasyonda 326. karşılaşmasını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, 325 karşılaşmada rakiplerine karşı 165 galibiyet elde ederken, 160 maçtan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaştı. Rakibini 7 kez yenen lacivert-beyazlılar, 14 maçı yitirdi.