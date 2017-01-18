Euroleague'de bu hafta

THY Euroleague’de heyecan, 18. hafta maçlarıyla sürecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Euroleague’de, Perşembe ve 20 Ocak Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine deplasmanda 81-70 mağlup olmuştu.

Galatasaray Odeabank, 22.15'te Mediolanum Forum'da yapılacak mücadelede, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımı ile karşılaşacak. Ligde 6. galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki maçta rakibini evinde 83-80 yenmişti.

Geride kalan 17 haftada rakiplerine 8 kez üstünlük kuran Anadolu Efes, İspanya'da Barcelona Lassa ile mücadele edecek. İki takım arasında 23.00'te başlayacak karşılaşmaya Palau Blaugrana ev sahipliği yapacak. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 72-68 galip ayrılmıştı.

Darüşşafaka Doğuş ise cuma günü Rusya'nın UNICS Kazan takımını ağırlayacak. İki ekip arasındaki karşılaşma, Volkswagen Arena'da saat 20.00'de oynanacak. Ligde 9 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, Rusya'da oynanan ilk maçı 94-87 kazanmıştı.

PERŞEMBE:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)

20.30 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.15 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Galatasaray Odeabank

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes

CUMA:

20.00 Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan (Rusya)

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

Basketdergisi