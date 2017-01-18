- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray İtalya deplasmanında!
18 Ocak 2017 , 11:08
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'la yarın deplasmanda karşılaşacak.
THY Avrupa Ligi'nin son iki sırasını paylaşan takımları karşı karşıya getirecek mücadele TSİ 22.15'te başlayacak.
Galatasaray Odeabank, geride kalan 17 haftada 5 galibiyet, 12 mağlubiyetle 15. basamakta yer alırken, EA7 Emporio Armani Milan, 4 galibiyet, 13 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı takım, İtalyan rakibini 83-80 mağlup etmişti.
YORUM EKLE
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar