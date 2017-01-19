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Cedi'den Arda'ya...
19 Ocak 2017 , 17:57
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- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
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THY Euroleague'in 18. haftasında bugün TSİ 23.00'da Barcelona Lassa deplasmanına çıkacak Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Cedi Osman, Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan ile Twitter'dan şakalaştı.
Bizde taktik dışarı çıkmaz Cedi. Ama sen işini bilirsin... 🏀 @cediosman pic.twitter.com/UqTw3ozgEp— Arda Turan (@ArdaTuran) 19 Ocak 2017
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
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