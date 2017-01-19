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Cedi'den Arda'ya...

Tarih19 Ocak 2017 , 17:57

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Cedi'den Arda'ya...

-AJANSSPOR

THY Euroleague'in 18. haftasında bugün TSİ 23.00'da Barcelona Lassa deplasmanına çıkacak Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Cedi Osman, Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan ile Twitter'dan şakalaştı.

 

Bizde taktik dışarı çıkmaz Cedi. Ama sen işini bilirsin... 🏀 @cediosman pic.twitter.com/UqTw3ozgEp

— Arda Turan (@ArdaTuran) 19 Ocak 2017

 

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