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Cimbom, Milano'dan istediğini alamadı!
19 Ocak 2017 , 23:55
EA7 Emporio Armani Milano: 92 - Galatasaray Odeabank: 87
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya)
EA7 Emporio Armani Milano: McLean 6, Hickman 10, Dragic 4, Macvan 8, Simon 19, Fontecchio 8, Kalnietis 12, Raduljica 13, Pascolo 4, Cinciarini 8, Abass
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 17, Fitipaldo 17, Micov 7, Daye 14, Pleiss 10, Tyus 8, Schilb 7, Diebler 5, Göksenin Köksal 2
1. Periyot: 23-21
Devre: 49-39
3. Periyot: 71-60
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milano'ya deplasmanda 92-87 yenildi.
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligdeki 13. mağlubiyetini alıp, tekrar son sıraya gerilerken, EA7 Emporio Armani Milano ise 5. galibiyetini elde etti.
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