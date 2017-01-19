Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» THY Avrupa Ligi

Cimbom, Milano'dan istediğini alamadı!

Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında Galatasaray Odeabank deplasmanda EA7 Milano ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 92-87 mağlup ayrıldı.

Tarih19 Ocak 2017 , 23:55

Yorum
Cimbom, Milano'dan istediğini alamadı!

EA7 Emporio Armani Milano: 92 - Galatasaray Odeabank: 87

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya)

EA7 Emporio Armani Milano: McLean 6, Hickman 10, Dragic 4, Macvan 8, Simon 19, Fontecchio 8, Kalnietis 12, Raduljica 13, Pascolo 4, Cinciarini 8, Abass 

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 17, Fitipaldo 17, Micov 7, Daye 14, Pleiss 10, Tyus 8, Schilb 7, Diebler 5, Göksenin Köksal 2 

1. Periyot: 23-21

Devre: 49-39

3. Periyot: 71-60

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milano'ya deplasmanda 92-87 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligdeki 13. mağlubiyetini alıp, tekrar son sıraya gerilerken, EA7 Emporio Armani Milano ise 5. galibiyetini elde etti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri

me