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Daçka'dan kritik galibiyet!

Tarih20 Ocak 2017 , 21:37

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Daçka'dan kritik galibiyet!

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, Unics Kazan'ı 71-64 mağlup etti.

Darüşşafaka Doğuş 71-64 Unics Kazan

Darüşşafaka Doğuş, 18. maçında 10. galibiyetini aldı.

THY Euroleague'in 18. hafta mücadelesinde temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etmeyi başardı.

THY Euroleague 18. haftada Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından sahaya çıkan Darüşşafaka Doğuş, UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup ederek 18. maçında 10. galibiyetini elde etti.

Darüşşafaka Doğuş'ta Adrien Moerman 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Brad Wanamaker 16 sayı 7 rebound 5 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Darüşşafaka'nın genç yıldızı Zizic 13 sayı ile oynadı. UNICS Kazan'da Keith Langford'ın 16 sayısı.

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