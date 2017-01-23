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Euroleague'de çifte mesai haftası
23 Ocak 2017 , 16:57
THY Euroleague’de heyecan, 19. hafta maçlarıyla sürecek.
Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Euroleague’de, Salı ve 25 Ocak Carşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Ligde 11 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, Salı günü Rus ekibi UNICS Kazan'a konuk olacak. Kazan Basketbol Salonu'nda oynanacak mücadele, 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine evinde 81-73 mağlup olmuştu.
Galatasaray Odeabank, Salı günü saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak mücadelede, İsrail'in Maccabi FOX takımıyla karşılaşacak. Ligde 6. galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki maçta rakibine deplasmanda 98-92 yenilmişti.
Çarşamba günü ise iki İstanbul ekibi karşı karşıya gelecek. Derbide Anadolu Efes, Darrüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. 8 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 10 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş'u ilk maçta 84-79 mağlup etmişti.
PROGRAM
SALI:
19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX (İsrail)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - CSKA Moskova (Rusya)
21.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
23.30 Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
ÇARŞAMBA:
21.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)
Basketdergisi
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