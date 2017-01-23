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Fenerbahçe'de önemli eksik
23 Ocak 2017 , 17:11
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Euroleague'de Rus ekibi karşısına çıkacak temsilcimiz Fenerbahçe'de Nijerya asıllı Amerikalı oyuncunun durumu belli oldu.
THY Euroleague 19. haftasında UNICS Kazan ile yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Ekpe Udoh’un durumu netleşti.
Geçtiğimiz hafta Euroleague’de Panathinaikos karşısında forma giyemeyen uzun oyuncunun Kazan maçı için kafileye dahil edilmediği açıklandı. Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Takımımızda, tedavi süreci devam eden Ekpe Udoh, Kazan maçı kafilesinde yer almıyor” ifadeleri kullanıldı.
29 yaşındaki oyuncu bu sezon Turkish Airlines Euroleague’de 24 maça çıktı ve ortalama 27.4 dakika sahada kalıp 12.6 sayı, 5.1 ribaund ve 1.3 asist istatistiklerini tutturdu.
Öte yandan Anthony Bennett’ın kadroda yer aldığı ve coach Zeljko Obradovic’in süre vermesi durumunda forma giymesi bekleniyor.
Basketball.com.tr
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