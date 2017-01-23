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Galatasaray Odeabank - Maccabi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Tarih23 Ocak 2017 , 17:02

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Galatasaray Odeabank - Maccabi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 19. haftasında Salı günü sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 18 maçta 5 galibiyet, 13 yenilgiyle son sırada yer aldı. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet elde edebilen Galatasaray Odeabank, taraftarı önünde, 6 galibiyetle 14. sırada bulunan rakibini yenmeyi hedefliyor.

Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX ile sezonun ilk yarısında deplasmanda yaptığı ilk maçı 98-92 kaybetti. İsrail temsilcisiyle tarihinde 5 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı galibiyet alamadı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sport HD3’ten yayınlanacak.

Basketdergisi

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