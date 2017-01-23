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Galatasaray'dan taraftarına güvenlik uyarısı!

Tarih23 Ocak 2017 , 18:05

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Galatasaray'dan taraftarına güvenlik uyarısı!

Galatasaray, Maccabi maçı öncesinde taraftarına güvenlik önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu.

KULÜPTEN ŞU AÇIKLAMA YAYINLANDI:

Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta karşılaşmasında 24 Ocak Salı günü Abdi İpekçi Arena’da oynanacak olan Galatasaray Odeabank – Maccabi Fox Tel Aviv mücadelesi öncesi birtakım güvenlik önlemleri alınmıştır.

Buna göre Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında getirilen bayraklar ve maç günü getirilen pankartlar salona alınmayacaktır

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