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Galatasaray'dan taraftarına güvenlik uyarısı!
23 Ocak 2017 , 18:05
Galatasaray, Maccabi maçı öncesinde taraftarına güvenlik önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu.
KULÜPTEN ŞU AÇIKLAMA YAYINLANDI:
Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta karşılaşmasında 24 Ocak Salı günü Abdi İpekçi Arena’da oynanacak olan Galatasaray Odeabank – Maccabi Fox Tel Aviv mücadelesi öncesi birtakım güvenlik önlemleri alınmıştır.
Buna göre Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında getirilen bayraklar ve maç günü getirilen pankartlar salona alınmayacaktır
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