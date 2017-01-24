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Arda'dan mesaj var!

Tarih24 Ocak 2017 , 22:58

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Arda'dan mesaj var!

THY Euroleage'de bu sezon aradığını bulamayan Galatasaray, 18. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 102-63 mağlup ederek tarihi bir galibiyet aldı.

Bu galibeyetle ilgili olarak Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Arda Turan, Ergin Ataman'a kutlama tweet'i attı...

İşte O tweet!

Hocam şiir gibi basketbol, maşallah. Tüm takıma helal olsun. Sonuna kadar, kazanmaya devam.

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