Arda'dan mesaj var!

THY Euroleage'de bu sezon aradığını bulamayan Galatasaray, 18. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 102-63 mağlup ederek tarihi bir galibiyet aldı.

Bu galibeyetle ilgili olarak Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Arda Turan, Ergin Ataman'a kutlama tweet'i attı...

İşte O tweet!

Hocam şiir gibi basketbol, maşallah. Tüm takıma helal olsun. Sonuna kadar, kazanmaya devam.