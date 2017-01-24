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Banvit galibiyete odaklandı!

Tarih24 Ocak 2017 , 11:10

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Banvit galibiyete odaklandı!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Banvit, son maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşı karşıya gelecek.

Aarhus Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Banvit, Bakken Bears ile  sahasında yaptığı ilk maçta 99-82 galip gelmişti.

Geride kalan 13. haftada sahasında Sloven temsilcisi Helios Suns'u 74-56 yenen Bandırma ekibi, 10 galibiyet ve 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bakken Bears ise geçen hafta deplasmanda İsrail ekibi Ironi Nahariya'ya 101-62 mağlup oldu ve 12. yenilgisini alarak son sırada kaldı. 

Öte yandan Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 110 maçta 63 galibiyet elde etti, 47 mağlubiyet yaşadı.

Maç öncesinde gruptaki puan durumu şöyle:

  Takım O G M AS YS P
1 Monaco 13 11 2 954 853 24
2 Banvit 13 10 3 1038 942 23
3 Nymburk 13 9 4 1057 948 22
4 Aris 13 8 5 1012 912 21
5 Fraport Skyliners 13 6 7 897 919 19
6 Ironi Nahariya 13 5 8 949 954 18
7 Helios Suns 13 2 11 777 880 15
8 Bakken Bears 13 1 12 895 1171 14
 


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