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Beşiktaş'ın rakibi Riesen!

Tarih24 Ocak 2017 , 14:32

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Beşiktaş'ın rakibi Riesen!

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 14. haftasında yarın Alman ekibi MHP Riesen'i konuk edecek.

Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 13 maçta 11  galibiyet ve 2 yenilgiyle Yunan temsilcisi AEK'in önünde lider durumda bulunuyor.  Organizasyonda 8 galibiyet, 5 yenilgisi bulunan 3 takımdan biri olan Alman ekibi,  averajla 4. sırada yer alıyor.

Grubu lider olarak bitirmeyi garantileyen Beşiktaş Sompo Japan,  deplasmanda 89-83 yenildiği rakibi karşısında rövanşı almak istiyor. Beşiktaş Akatlar Arena'da yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

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