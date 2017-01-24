Beşiktaş'ın rakibi Riesen!

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 14. haftasında yarın Alman ekibi MHP Riesen'i konuk edecek.



Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 yenilgiyle Yunan temsilcisi AEK'in önünde lider durumda bulunuyor. Organizasyonda 8 galibiyet, 5 yenilgisi bulunan 3 takımdan biri olan Alman ekibi, averajla 4. sırada yer alıyor.

Grubu lider olarak bitirmeyi garantileyen Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda 89-83 yenildiği rakibi karşısında rövanşı almak istiyor. Beşiktaş Akatlar Arena'da yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.