Galatasaray Maccabi'ye patladı!

Galatasaray Odeabank: 102 - Maccabi FOX: 63

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Miguel Perez Perez (İspanya), Clemens Fritz (Almanya)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Göksenin Köksal, Schilb 10, Micov 16, Pleiss 16, Tyus 18, Diebler 21, Fitipaldo 8, Daye 5

Maccabi FOX: Goudelock 22, Mekel 4, Smith 6, Rudd 5, Iverson 8, Alexander, Weems 12, Seeley, Pnini 4, Ohayon 2, Landesberg

1. Periyot: 20-16

Devre: 52-39

3. Periyot: 72-52

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 39 sayı farkla, 102-63 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, Maccabi FOX ise 13. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX ile ligin ilk yarısında deplasmanda yaptığı mücadeleyi 98-92 kaybetmişti.

Galatasaray Odeabank, karşılaşmaya pota altında Pleiss'ın etkili oyunuyla başladı. Mücadeledeki ilk 8 sayısını Alman oyuncusuyla bulan sarı-kırmızılı takım, Micov'dan aldığı skor katkısıyla ilk molaya 11-9 önde girdi. Mola dönüşünde Sinan Güler ve Micov ile basketler bulan ev sahibi takım, ilk çeyreği 20-16 üstün geçti.

İkinci periyoda Fitipaldo ve Diebler'ın sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, Schilb'in basketiyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-18. Mola dönüşünde savunma sertliğini arttıran ve hızlı hücumlarla skora giden Maccabi FOX, özellikle Weems'in ürettiği sayılarla 8-0'lık seri yakaladı ve 15. dakikada beraberliği sağladı: 30-30. Diebler ve Daye'in üç sayılık basketleriyle toparlanan sarı-kırmızılılar, boyalı alanda Pleiss'ın rakibine kurduğu üstünlükten faydalanarak farkı açtı. Devrenin bitimine 50 saniye kala Pleiss'ın basketiyle farkı yeniden çift hanelere (49-39) taşıyan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 52-39 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Schilb ve Micov'un art arda kaydettiği basketlerle 24. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 61-46. Taraftarının da desteğini arkasına alan ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynayan sarı-kırmızılılar, final çeyreğine 20 sayı (72-52) farkla üstün girdi.

Son periyoda Tyus, Fitipaldo ve Diebler'ın basketleriyle 9-0'lık seri yakalayarak giren sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Diebler'ın sayılarıyla farkı 32 sayıya taşıdı: 86-54. Maçın kalan bölümünde skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Odeabank, salondan 39 sayı farkla, 102-63 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank'ta Diebler 21, Tyus 18, Micov ve Pleiss 16'şar sayıyla farklı galibiyete katkıda bulundu. Maçın en skorer oyuncusu ise Maccabi FOX formasıyla 22 sayı kaydeden Goudelock oldu.

Öte yandan, İsrail temsilcisiyle tarihinde 6. kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı ilk galibiyetini aldı.