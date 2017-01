Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Unics Kazan maçı sonrası Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Rus ekibi karşısında deplasmanda elde edilen 81-86’lık galibiyetin önemine dikkat çeken Obradovic, şunları söyledi:

“Bizim için çok önemli maçtı, özelikle de sıralama açısından. Bu takıma sahamızda kaybetmiştik. Sert ve iyi oynamaya çalıştık ama tüm maç boyunca böyle oynamadık. Her zamanki tablomuzu gösterdik; çok iyi halimizden, en kötü halimize. Çok kaliteli bir takım olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Konsantre olup, sert oynadığımızda çok iyi takım olduğumuzun bilincindeyiz. Taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Konsantre olup bir sonraki Galatasaray maçına hazırlanmalıyız.”



Basın Toplantısı



Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında ise Zeljko Obradovic, “İlk maçta Unics Kazan’a İstanbul’da kaybetmiştik ve onların kalitesinin farkındaydık. Birkaç yeni oyuncuları ve sakatlıktan dönen isimleri de vardı. İyi oynamamız gerektiğini biliyorduk. Maçın başından sonuna dek, ikinci çeyrekte geri dönüşe imza attıkları birkaç dakika dışında, oyunu kontrol ettik. Oyunda birçok iniş ve çıkışlarımız oluyor; bu da bizim için problem. Bazı bölümlerde çok iyi basketbol oynuyoruz; bazı anlarda ise elimize ilk defa basketbol topu geçmiş gibi davranıyoruz. Her şey konsantrasyon ve kararlarla alakalı. 40 dakika boyunca konsantre bir şekilde oynadığımız durumlarda çok iyi bir takım olduğumuza katılıyorum. Eğer bunu yapmazsak, her takım bizi çok kolay bir şekilde mağlup edebilir. Yine de bizim için çok iyi bir galibiyetti. Kazan bir kez daha çok iyi bir takım olduğunu gösterdi; onlara bundan sonrası için başarılar diliyorum. Bizim düşünmek için bile çok vaktimiz yok. Yarın yeni bir idman ve Perşembe de yeni bir maç var. Keith Langford’un Kazan için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve Euroleague’in en önemli skoreri olduğunu biliyorduk. Bu maça dek her karşılaşmada 18 şut ve 8 serbest atış ortalamaları vardı. Oldukça mutluyum, çünkü bu ortalamaların hepsini bugün aşağıya çektik. Fakat bu sadece oyunun bir parçası. Maçtan önce de söylediğim gibi, tüm olay Langford’dan ibaret değildi. Parakhouski bir kez daha bize karşı harika oynadı. Eline geçen tüm fırsatlarda skor üretti ve çok kolay sayılara imza attı. Yani bu iş sadece bir oyuncudan ibaret değil; tüm takımı savunmanız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.